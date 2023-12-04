Пошелюзная (Шумейко) Светлана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1966
Мать: Шумейко Вера Гавриловна
Рождение ребёнка
31.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пошелюзный Александр Геннадьевич
Рождение ребёнка
01.10.1985
Дочь: Пошелюзная Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Пошелюзный Александр Геннадьевич
Рождение ребёнка
28.07.1993
Сын: Пошелюзный Александр Александрович
Отец ребёнка: Пошелюзный Александр Геннадьевич