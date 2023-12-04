Пошелюзная (Шумейко) Светлана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пошелюзная (Шумейко) Светлана Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1943 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1966

Отец: не указан

Мать: Шумейко Вера Гавриловна

Рождение ребёнка
31.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пошелюзный Александр Геннадьевич

Рождение ребёнка
01.10.1985

Дочь: Пошелюзная Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Пошелюзный Александр Геннадьевич

Рождение ребёнка
28.07.1993

Сын: Пошелюзный Александр Александрович

Отец ребёнка: Пошелюзный Александр Геннадьевич

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