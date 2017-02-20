Гузенко Светлана Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1946
Дата смерти20.02.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гузенко Петр Александрович
Рождение ребёнка
05.08.1966
Дочь: Колесихина Ирина Петровна
Отец ребёнка: Гузенко Петр Александрович
Рождение ребёнка
14.07.1980
Дочь: Климанова Евгения Петровна
Отец ребёнка: Гузенко Петр Александрович
Смерть
20.02.2017