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Гузенко Светлана Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1946

Дата смерти

20.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1946

Отец: Залужский Григорий Егорович

Мать: Залужская Христина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гузенко Петр Александрович

Рождение ребёнка
05.08.1966

Дочь: Колесихина Ирина Петровна

Отец ребёнка: Гузенко Петр Александрович

Рождение ребёнка
14.07.1980

Дочь: Климанова Евгения Петровна

Отец ребёнка: Гузенко Петр Александрович

Смерть
20.02.2017

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