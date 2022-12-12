Макаров Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Андрей Иванович

Макаров Андрей Иванович

avatar

Место рождения

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

07.10.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Военная служба
1941
Ачит, Ачитский, Свердловская область
Красноармеец, был ранен , эвакуирован на лечение в тыл 09.11.1944. Выбыл в Ачитский РВК Свердловской области 18.03.1945. Инвалид второй группы
Бракосочетание
09.06.1945

Жена: Трубникова Александра Петровна

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Смерть
07.10.1968
Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close