Макаров Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти07.10.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1941
Ачит, Ачитский, Свердловская область
Красноармеец, был ранен , эвакуирован на лечение в тыл 09.11.1944. Выбыл в Ачитский РВК Свердловской области 18.03.1945. Инвалид второй группы
Бракосочетание
09.06.1945
Смерть
07.10.1968
Уфимский, Ачитский, Свердловская область