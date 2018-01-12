(Бобова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бобова) Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1940

Дата смерти

12.01.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
12.01.2018
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