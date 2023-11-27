Федосья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729 ст.
Дата смертиОколо 1770 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1750 ст.
Сын: Роман Лазарев
Отец ребёнка: Лазарь Андреев
Рождение ребёнка
Около 1751 ст.
Сын: Иван Лазарев
Отец ребёнка: Лазарь Андреев
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.
Сын: Козьма Лазарев
Отец ребёнка: Лазарь Андреев
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.
Дочь: Прасковья Лазарева
Отец ребёнка: Лазарь Андреев
Рождение ребёнка
1763 или 1764 ст.
Сын: Родион Лазарев
Отец ребёнка: Лазарь Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазарь Андреев
Смерть
Около 1770 ст.