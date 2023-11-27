Федосья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729 ст.

Дата смерти

Около 1770 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Около 1750 г.р.
Около 1751 г.р.
Около 1753 г.р.
Около 1762 г.р.
1763 или 1764 г.р.

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750 ст.

Сын: Роман Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Андреев

Рождение ребёнка
Около 1751 ст.

Сын: Иван Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Андреев

Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Сын: Козьма Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Андреев

Рождение ребёнка
Около 1762 ст.

Дочь: Прасковья Лазарева

Отец ребёнка: Лазарь Андреев

Рождение ребёнка
1763 или 1764 ст.

Сын: Родион Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарь Андреев

Смерть
Около 1770 ст.
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