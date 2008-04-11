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Тенихин Александр Аркадьевич

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

07.10.1956

Дата смерти

11.04.2008

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1956

Отец: Тенихин Аркадий Фёдорович

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.04.2008
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