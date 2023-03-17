Стасенко (Кутняхова) Агреппина Андрониковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутняхов Андроник Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1897
Сын: Стасенко Дмитрий Устинович
Отец ребёнка: Стасенко Устин Ефимович
Поддубное, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно