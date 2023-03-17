Стасенко (Кутняхова) Агреппина Андрониковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стасенко (Кутняхова) Агреппина Андрониковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутняхов Андроник Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1897

Сын: Стасенко Дмитрий Устинович

Отец ребёнка: Стасенко Устин Ефимович

Поддубное, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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