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Харламов Михаил Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1951

Дата смерти

01.08.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харламова Людмила Алексеевеа

Рождение ребёнка
01.06.1976

Дочь: Харламова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Харламова Людмила Алексеевеа

Рождение ребёнка
29.01.1981

Дочь: Тавасеева (Харламова) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Харламова Людмила Алексеевеа

Смерть
01.08.2013

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