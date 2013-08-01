Харламов Михаил Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1951
Дата смерти01.08.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1976
Дочь: Харламова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Харламова Людмила Алексеевеа
Рождение ребёнка
29.01.1981
Дочь: Тавасеева (Харламова) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Харламова Людмила Алексеевеа
Смерть
01.08.2013