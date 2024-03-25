Никитина (Новожилова) Федосья Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Рождение ребёнка
1750
Сын: Никитин Пётр Агеевич
Отец ребёнка: Никитин Агей Иванович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Агрофена Агеевна
Отец ребёнка: Никитин Агей Иванович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Маремьяна Агеевна
Отец ребёнка: Никитин Агей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно