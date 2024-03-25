Никитина (Новожилова) Федосья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Новожилова) Федосья Трофимовна

Место рождения

Сретенское, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Сретенское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Сын: Никитин Пётр Агеевич

Отец ребёнка: Никитин Агей Иванович

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Агрофена Агеевна

Отец ребёнка: Никитин Агей Иванович

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Маремьяна Агеевна

Отец ребёнка: Никитин Агей Иванович

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Агей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
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