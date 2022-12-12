(Бондарь) Иулиания Дорофеевна
Место рождения
Дата рождения18.03.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1911
Отец: Бондарь Дорофей Матвеевич
Мать: Гликерия Павловна
Ф.9310(0931).1.Д2641, файл 173 (стр. 79), запись 12 Мать Гликерия САВВОВНА https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-V5JL
Крещение
19.03.1911
Иоанно-Богословская церковь
Смерть
Неизвестно