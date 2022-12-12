(Бондарь) Иулиания Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бондарь) Иулиания Дорофеевна

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Место рождения

Текуча, Черкаська область

Дата рождения

18.03.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1911

Отец: Бондарь Дорофей Матвеевич

Мать: Гликерия Павловна

Текуча, Черкаська область
Ф.9310(0931).1.Д2641, файл 173 (стр. 79), запись 12 Мать Гликерия САВВОВНА https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-V5JL
Крещение
19.03.1911
Текуча, Черкаська область
Иоанно-Богословская церковь
Смерть
Неизвестно
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