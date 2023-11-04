Тулякова Таисия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулякова Таисия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.?

Отец: не указан

Мать: Бабич Мария Павловна

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