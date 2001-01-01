Бушланова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Бушланов Яков

Отец ребёнка: Бушланов Дмитрий

с.Ленское
Рождение ребёнка
1926

Сын: Бушланов Михаил

Отец ребёнка: Бушланов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Дмитрий

Смерть
1972
г.Туринск
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