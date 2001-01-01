Бушланова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Бушланов Яков
Отец ребёнка: Бушланов Дмитрий
с.Ленское
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бушланов Михаил
Отец ребёнка: Бушланов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бушланов Дмитрий
Смерть
1972
г.Туринск