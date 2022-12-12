Татьяна Данилова
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Даниил Яковлев
Мать: Евдокия Семенова
Бракосочетание
14.04.1801 ст.
Муж: Иван Петров
Сарский, Шумская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
1808
Сын: Степан Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
23.03.1818 ст.
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Смерть
Неизвестно