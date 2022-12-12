Татьяна Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Данилова

Татьяна Данилова

avatar

Место рождения

Шум, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Даниил Яковлев

Мать: Евдокия Семенова

Шум, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
14.04.1801 ст.

Муж: Иван Петров

Сарский, Шумская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
1808

Сын: Степан Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Концы, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.03.1818 ст.

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Концы, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close