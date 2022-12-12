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Пироцкий Федор Аполлонович

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Место рождения

с. Сенча, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния (ныне Полтавская область, Украина)

Дата рождения

01.03.1845

Дата смерти

12.03.1898

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Сенча, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния (ныне Полтавская область, Украина)
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Киев
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.03.1898
Алешки (Олешки), Херсонская область, Украина
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