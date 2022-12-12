Пироцкий Федор Аполлонович
Место рожденияс. Сенча, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния (ныне Полтавская область, Украина)
Дата рождения01.03.1845
Дата смерти12.03.1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Сенча, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния (ныне Полтавская область, Украина)
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.03.1898
Алешки (Олешки), Херсонская область, Украина