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Кудрявенко Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1956

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1956

Отец: Кудрявенко Иван Васильевич

Мать: Кудрявенко Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудрявенко Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
17.05.1981

Дочь: Кудрявенко Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Кудрявенко Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
05.08.1982

Сын: Кудрявенко Иван Александрович

Мать ребёнка: Кудрявенко Любовь Алексеевна

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