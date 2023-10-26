Кудрявенко Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудрявенко Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
17.05.1981
Дочь: Кудрявенко Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Кудрявенко Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
05.08.1982
Сын: Кудрявенко Иван Александрович
Мать ребёнка: Кудрявенко Любовь Алексеевна