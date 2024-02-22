Смирнова Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иоанн Семенович

Горка, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1893

Сын: Смирнов Николай Иоаннович

Отец ребёнка: Смирнов Иоанн Семенович

Горка, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Смирнова Мария Иоанновна

Отец ребёнка: Смирнов Иоанн Семенович

Горка, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Горка Яловица

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