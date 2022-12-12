Дильмухамет Гильманов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гильман Мухаметшарипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрис Дильмухаметович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тагзима Дильмухаметовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рауза Дильмухаметовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магзура Дильмухаметовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лида Дильмухаметовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно