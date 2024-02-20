Долгая Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгая Анна Николаевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгий Евдоким Григорьевич

Рождение ребёнка
15.12.1919

Дочь: (Долгая) Екатерина Евдокимовна

Отец ребёнка: Долгий Евдоким Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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