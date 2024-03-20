Петухова Аполлинария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Петухова Евстолия Васильевна
Отец ребёнка: Петухов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Петухова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Петухов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Петухов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Петухов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Петухов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Петухов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Петухов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Петухов Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно