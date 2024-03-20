Петухова Аполлинария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Аполлинария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Петухова Евстолия Васильевна

Отец ребёнка: Петухов Василий Павлович

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Петухова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Петухов Василий Павлович

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1884

Сын: Петухов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Петухов Василий Павлович

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1888

Сын: Петухов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Петухов Василий Павлович

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Петухов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Петухов Василий Павлович

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1895

Сын: Петухов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Петухов Василий Павлович

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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