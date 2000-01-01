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Попов Антон

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Место рождения

Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовской губ.

Дата рождения

1785

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовской губ.
Рождение ребёнка
1816

Сын: Попов Григорий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Смерть
1845
Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
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