Попов Антон
Место рожденияПосад Дубовка Царицынский уезд Саратовской губ.
Дата рождения1785
Дата смерти1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовской губ.
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: не указана
Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Смерть
1845
Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.