Истомин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Истомина (Брагина) Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Истомина) Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Истомина (Брагина) Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Истомин Савватий Иванович
Мать ребёнка: Истомина (Брагина) Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Истомина) Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Истомина (Брагина) Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Истомина) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Истомина (Брагина) Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Истомина) Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Истомина (Брагина) Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Истомина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Истомина (Брагина) Евдокия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно