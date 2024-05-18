Истомин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИстомин Иван Иванович

Истомин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Истомин Иван Федорович

Мать: Истомина (Истомина (Ручьева)) Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина (Брагина) Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Истомин Харитон Иванович

Мать ребёнка: Истомина (Брагина) Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Истомина) Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Истомина (Брагина) Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Истомин Савватий Иванович

Мать ребёнка: Истомина (Брагина) Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Истомина) Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Истомина (Брагина) Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Истомина) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Истомина (Брагина) Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Истомина) Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Истомина (Брагина) Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Истомина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Истомина (Брагина) Евдокия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.