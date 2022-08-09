Шмидт Schmidt (Визнер Wissner) Оттилия Маргарета Людвиговна
Место рожденияФалькенбург
Дата рождения1759
Дата смертиПосле 1798
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Дериллион Derillion Людвиг
Фалькенбург
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Баль Bahl Мария Анна Иоганнесовна
Отец ребёнка: Шмидт Schmidt Иоганнес Иоганнесович
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1798
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.