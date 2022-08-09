Шмидт Schmidt (Визнер Wissner) Оттилия Маргарета Людвиговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмидт Schmidt (Визнер Wissner) Оттилия Маргарета Людвиговна

Шмидт Schmidt (Визнер Wissner) Оттилия Маргарета Людвиговна

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Место рождения

Фалькенбург

Дата рождения

1759

Дата смерти

После 1798

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Дериллион Derillion Людвиг

Мать: Дериллион Derillion Розина

Фалькенбург
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Баль Bahl Мария Анна Иоганнесовна

Отец ребёнка: Шмидт Schmidt Иоганнес Иоганнесович

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмидт Schmidt Иоганнес Иоганнесович

Смерть
После 1798
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
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