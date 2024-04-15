Белокур Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения21.10.1911 ст.
Дата смерти10.11.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1911 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4W-V?i=930&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
21.10.1911 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
10.11.1911 ст.
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSL3-H?i=34&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
11.11.1911 ст.
на приходском кладбище