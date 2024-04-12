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Василий Яковлев

Место рождения

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Яков Михайлов

Мать: Стефанида Алексеева

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Алексей Васильев

Мать ребёнка: Ульяна Савастьянова

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.12.1874

Сын: Шмараков Ефим (Фома) Васильев

Мать ребёнка: Ульяна Савастьянова

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.06.1880

Сын: Федор Васильев

Мать ребёнка: Ульяна Савастьянова

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемники д. Ельма крестьянская девица Анастасия Григорьева и Добручинской волости Павлова погоста крестьянин Никанор Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Савастьянова

Смерть
Неизвестно
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