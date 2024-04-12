Василий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Яков Михайлов
Мать: Стефанида Алексеева
Рождение ребёнка
1862
Сын: Алексей Васильев
Мать ребёнка: Ульяна Савастьянова
Рождение ребёнка
21.12.1874
Сын: Шмараков Ефим (Фома) Васильев
Мать ребёнка: Ульяна Савастьянова
Рождение ребёнка
02.06.1880
Сын: Федор Васильев
Мать ребёнка: Ульяна Савастьянова
Восприемники д. Ельма крестьянская девица Анастасия Григорьева и Добручинской волости Павлова погоста крестьянин Никанор Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Савастьянова
Смерть
Неизвестно