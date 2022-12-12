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Арсентьев Константин Анатольевич

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Место рождения

Армавир, город Армавир, Краснодарский край

Дата рождения

31.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1965

Отец: Арсентьев Анатолий Григорьевич

Мать: Арсентьева Людмила Константиновна

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.08.1990

Дочь: Арсентьева Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Арсентьева Светлана Вячеславовна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.08.1997

Дочь: Арсентьева Арина Константиновна

Мать ребёнка: Арсентьева Светлана Вячеславовна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.08.2005

Сын: Арсентьев Роман Константинович

Мать ребёнка: Арсентьева Светлана Вячеславовна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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