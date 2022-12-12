Арсентьев Константин Анатольевич
Место рождения
Дата рождения31.10.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1965
Рождение ребёнка
17.08.1990
Дочь: Арсентьева Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Арсентьева Светлана Вячеславовна
Рождение ребёнка
12.08.1997
Дочь: Арсентьева Арина Константиновна
Мать ребёнка: Арсентьева Светлана Вячеславовна
Рождение ребёнка
21.08.2005
Сын: Арсентьев Роман Константинович
Мать ребёнка: Арсентьева Светлана Вячеславовна