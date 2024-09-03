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Пичкалева Агафья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пичкалев Яков Иванов

Отец ребёнка: Пичкалев Иван Сидоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичкалев Иван Сидоров

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Пичкалева Маланья Ивановна

Отец ребёнка: Пичкалев Иван Сидоров

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Пичкалева Софья Ивановна

Отец ребёнка: Пичкалев Иван Сидоров

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Пичкалева Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Пичкалев Иван Сидоров

Рождение ребёнка
1713

Сын: Пичкалев Григорий Иванов

Отец ребёнка: Пичкалев Иван Сидоров

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Пичкалева Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Пичкалев Иван Сидоров

Рождение ребёнка
1716

Дочь: Пичкалева Орина Ивановна

Отец ребёнка: Пичкалев Иван Сидоров

Смерть
Неизвестно

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