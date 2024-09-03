Пичкалева Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пичкалев Яков Иванов
Отец ребёнка: Пичкалев Иван Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Пичкалева Маланья Ивановна
Отец ребёнка: Пичкалев Иван Сидоров
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Пичкалева Софья Ивановна
Отец ребёнка: Пичкалев Иван Сидоров
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Пичкалева Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Пичкалев Иван Сидоров
Рождение ребёнка
1713
Отец ребёнка: Пичкалев Иван Сидоров
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Пичкалева Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Пичкалев Иван Сидоров
Рождение ребёнка
1716
Дочь: Пичкалева Орина Ивановна
Отец ребёнка: Пичкалев Иван Сидоров
Смерть
Неизвестно