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Букин Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1932

Отец: Букин Фёдор Иванович

Мать: Букина Федосья Павловна

Рождение ребёнка
30.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Букина Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
14.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Букина Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
02.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Букина Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букина Мария Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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