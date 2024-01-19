Букин Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1932
Отец: Букин Фёдор Иванович
Мать: Букина Федосья Павловна
Рождение ребёнка
30.10.1958
Рождение ребёнка
14.03.1961
Рождение ребёнка
02.02.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Букина Мария Сергеевна
Смерть
Неизвестно