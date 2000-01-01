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(Богуш) Евфросиния
(Богуш) Евфросиния
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
После 1882
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Богуш Кузьма
До 1864 г.р.
Мать
Богуш Жена
До 1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
После 1882
Отец:
Богуш Кузьма
Мать:
Богуш Жена
Смерть
Неизвестно
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