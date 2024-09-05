Дроздова (Березникова) Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДроздова (Березникова) Анна Никитина

Дроздова (Березникова) Анна Никитина

Место рождения

Старая Белица, Конышевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Белица, Конышевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздов Сергей Романов

Рождение ребёнка
1911

Сын: Дроздов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Дроздов Сергей Романов

Нижнее Песочное, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Мачулина (Дроздова) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Дроздов Сергей Романов

Нижнее Песочное, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Дроздов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Дроздов Сергей Романов

Нижнее Песочное, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Дроздова) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Дроздов Сергей Романов

Нижнее Песочное, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Дроздов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Дроздов Сергей Романов

Нижнее Песочное, Конышевский муниципальный район, Курская область
Смерть
1960

Мы используем куки для улучшения работы сайта.