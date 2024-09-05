Дроздова (Березникова) Анна Никитина
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Дроздов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Дроздов Сергей Романов
Рождение ребёнка
1914
Сын: Мачулина (Дроздова) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Дроздов Сергей Романов
Рождение ребёнка
1916
Сын: Дроздов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Дроздов Сергей Романов
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Дроздова) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Дроздов Сергей Романов
Рождение ребёнка
1925
Сын: Дроздов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Дроздов Сергей Романов
Смерть
1960