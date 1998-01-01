Беляев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Московская область, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Педагог
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Россия
Смерть
1998
Московская область, Россия
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