Беляев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1961
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Московская область, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Педагог
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Россия
Смерть
1998
Московская область, Россия