Цой Евсей
Место рожденияДальний Восток
Дата рождения1905
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Цой Никифор
Мать: Цой Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
09.04.1933
Рождение ребёнка
1937
Смерть
1981