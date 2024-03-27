Цой Евсей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цой Евсей

Место рождения

Дальний Восток

Дата рождения

1905

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Цой Никифор

Мать: Цой Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цой Надежда

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цой Надежда

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цой Надежда

Рождение ребёнка
09.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цой Надежда

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цой Надежда

Смерть
1981

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