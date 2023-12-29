Щепетова (Корбут) Марина Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепетова (Корбут) Марина Севастьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корбут Савелий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щепетов Макар Алексеевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Щепетов Евгений Макарович

Отец ребёнка: Щепетов Макар Алексеевич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Маштакова (Щепетова) Тамара Макаровна

Отец ребёнка: Щепетов Макар Алексеевич

Рождение ребёнка
03.01.1923

Сын: Щепетов Алексей Макарович

Отец ребёнка: Щепетов Макар Алексеевич

Рождение ребёнка
23.05.1925

Дочь: Лукшина (Щепетова) Валентина Макаровна

Отец ребёнка: Щепетов Макар Алексеевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щепетов Макар Алексеевич

Смерть
27.06.1980

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