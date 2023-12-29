Щепетова (Корбут) Марина Севастьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.06.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корбут Савелий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Сын: Щепетов Евгений Макарович
Отец ребёнка: Щепетов Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Маштакова (Щепетова) Тамара Макаровна
Отец ребёнка: Щепетов Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
03.01.1923
Сын: Щепетов Алексей Макарович
Отец ребёнка: Щепетов Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
23.05.1925
Дочь: Лукшина (Щепетова) Валентина Макаровна
Отец ребёнка: Щепетов Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щепетов Макар Алексеевич
Смерть
27.06.1980