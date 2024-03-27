Иванова (Дементьева) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Дементьев Флор Матвеевич
Мать: Дементьева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2006