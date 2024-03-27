Иванова (Дементьева) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Дементьева) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Дементьев Флор Матвеевич

Мать: Дементьева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2006
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