Сусь Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1941
Дата смерти?.09.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сусь Дина Николаевна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
?.09.2004