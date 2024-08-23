Космина (Кузьмина?) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1896
Сын: Космин (Кузьмин) Василий Петрович
Отец ребёнка: Космин (Кузьмин) Пётр Михайлович
Смерть
Неизвестно