Кузнецова Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Ольга Николаевна

Место рождения

Кыштым

Дата рождения

25.02.1973

Пол

Женский

Отец

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Мать

1943 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1973

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кузнецова Валентина Дмитриевна

Бракосочетание
26.10.1991

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.07.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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