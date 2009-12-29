Просолупова (Игошев) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1946
Отец: Игошев Кузьма
Мать: Игошева Александра
Рождение ребёнка
22.07.1967
Сын: Просолупов Эдуард
Отец ребёнка: Просолупов Юрий
Бракосочетание
23.?.1967
Муж: Просолупов Юрий
г. Пермь
Рождение ребёнка
10.09.1968
Дочь: Демина Наталья
Отец ребёнка: Просолупов Юрий
Россия