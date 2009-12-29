Просолупова (Игошев) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просолупова (Игошев) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1946

Отец: Игошев Кузьма

Мать: Игошева Александра

Рождение ребёнка
22.07.1967

Сын: Просолупов Эдуард

Отец ребёнка: Просолупов Юрий

Бракосочетание
23.?.1967

Муж: Просолупов Юрий

г. Пермь
Рождение ребёнка
10.09.1968

Дочь: Демина Наталья

Отец ребёнка: Просолупов Юрий

Россия
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