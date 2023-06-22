Глухих Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухих Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухих Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Глухих Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Глухих Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухих Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно

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