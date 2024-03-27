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Родовский Израиль Исаевич

Место рождения

г.Верхнеудинск Республика Бурятия

Дата рождения

02.04.1906

Дата смерти

16.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1906

Отец: Родовский Исай

Мать: Родовский Хана

г.Верхнеудинск Республика Бурятия
Рождение ребёнка
19.12.1928

Сын: Родовский Илья

Мать ребёнка: Родовская Ревекка

Рождение ребёнка
03.04.1931

Сын: Родовский Исай

Мать ребёнка: Родовская Ревекка

Рождение ребёнка
25.04.1949

Сын: Родовский Павел

Мать ребёнка: Родовская Ревекка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ройтман ?

Мать ребёнка: Родовская Ревекка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вайсман ?

Мать ребёнка: Родовская Ревекка

Упоминание
Неизвестно
| Родовские
Смерть
16.08.1983
г.Биробиджан Еврейская автономия
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