Родовский Израиль Исаевич
Место рожденияг.Верхнеудинск Республика Бурятия
Дата рождения02.04.1906
Дата смерти16.08.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1906
Отец: Родовский Исай
Мать: Родовский Хана
г.Верхнеудинск Республика Бурятия
Рождение ребёнка
19.12.1928
Сын: Родовский Илья
Мать ребёнка: Родовская Ревекка
Рождение ребёнка
03.04.1931
Сын: Родовский Исай
Мать ребёнка: Родовская Ревекка
Рождение ребёнка
25.04.1949
Сын: Родовский Павел
Мать ребёнка: Родовская Ревекка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ройтман ?
Мать ребёнка: Родовская Ревекка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вайсман ?
Мать ребёнка: Родовская Ревекка
Упоминание
Неизвестно
| Родовские
Смерть
16.08.1983
г.Биробиджан Еврейская автономия