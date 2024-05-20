Калинина (Целоусова) Светлана Николаевна 24.12.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калинина (Целоусова) Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1967

Отец: Целоусов Николай Васильевич

Мать: Целоусова (Хохрякова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корепанова Ксения Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.06.1987

Дочь: Калинина Евгения Викторовна

Отец ребёнка: Калинин Виктор Апполосович

Рождение ребёнка
15.03.1991

Дочь: Королева (Калинина) Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Калинин Виктор Апполосович

Рождение ребёнка
06.08.1995

Сын: Калинин Андрей Викторович

Отец ребёнка: Калинин Виктор Апполосович

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