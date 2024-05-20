Калинина (Целоусова) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1967
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1967
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корепанова Ксения Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.06.1987
Дочь: Калинина Евгения Викторовна
Отец ребёнка: Калинин Виктор Апполосович
Рождение ребёнка
15.03.1991
Дочь: Королева (Калинина) Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Калинин Виктор Апполосович
Рождение ребёнка
06.08.1995
Сын: Калинин Андрей Викторович
Отец ребёнка: Калинин Виктор Апполосович