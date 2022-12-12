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Могильниченко Александр Михайлович

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Место рождения

п. Шахты-8, Белокалитвенский р-н, Ростовская обл.

Дата рождения

1940

Дата смерти

20.06.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: Могильниченко Мария Гавриловна

п. Шахты-8, Белокалитвенский р-н, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
23.07.1963

Дочь: Сержантова Виктория Александровна

Мать ребёнка: Могильниченко Неля Ефимовна

Узин, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Могильниченко Неля Ефимовна

Смерть
20.06.1967
г. Иваново
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