Могильниченко Александр Михайлович
Место рожденияп. Шахты-8, Белокалитвенский р-н, Ростовская обл.
Дата рождения1940
Дата смерти20.06.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: не указан
п. Шахты-8, Белокалитвенский р-н, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
23.07.1963
Дочь: Сержантова Виктория Александровна
Мать ребёнка: Могильниченко Неля Ефимовна
Узин, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.1967
г. Иваново