Курбатова (Седова) Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Курбатов Александр Иванович
Отец ребёнка: Курбатов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Курбатов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ираида Ивановна
Отец ребёнка: Курбатов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Курбатов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Курбатов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
?.11.1888
Сын: Курбатов Николай Иванович
Отец ребёнка: Курбатов Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно