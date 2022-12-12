Курбатова (Седова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова (Седова) Мария Степановна

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1869

Сын: Курбатов Александр Иванович

Отец ребёнка: Курбатов Иван Филиппович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1872

Сын: Курбатов Родион Иванович

Отец ребёнка: Курбатов Иван Филиппович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ираида Ивановна

Отец ребёнка: Курбатов Иван Филиппович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1878

Сын: Курбатов Федор Иванович

Отец ребёнка: Курбатов Иван Филиппович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Курбатов Иван Филиппович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1888

Сын: Курбатов Николай Иванович

Отец ребёнка: Курбатов Иван Филиппович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Иван Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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