Чевалков Иннокентий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
25.10.1904 ст.
25 октября 1904 года учителем миссионерской школы назначен Иннокентий Иванович Чевалков
Посвящение в духовный сан
13.01.1905 ст.
Диакон Мыютинской Михаило-Архангельской церкви.
Посвящение в духовный сан
С 18.09.1907 ст.
Псаломщик Мыютинской церкви Архангела Михаила
Посвящение в духовный сан
С 25.03.1916 ст.
Священник Мыютинской церкви Архангела Михаила
Смерть
Неизвестно