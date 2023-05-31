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Чевалков Иннокентий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Чевалков Иван Никитич

Мать: Чевалкова (Аргокова) Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чевалкова Соломея Кирилловна

Работа или профессия
25.10.1904 ст.
Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
25 октября 1904 года учителем миссионерской школы назначен Иннокентий Иванович Чевалков
Посвящение в духовный сан
13.01.1905 ст.
Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Диакон Мыютинской Михаило-Архангельской церкви.
Посвящение в духовный сан
С 18.09.1907 ст.
Псаломщик Мыютинской церкви Архангела Михаила
Посвящение в духовный сан
С 25.03.1916 ст.
Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Священник Мыютинской церкви Архангела Михаила
Смерть
Неизвестно

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