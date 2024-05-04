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Фролов Фрол

Место рождения

д. Грязниково, Костскинский с/с, Вяземский р-н, Смоленская обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1915 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Мария

Рождение ребёнка
1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Мария

Рождение ребёнка
1915

Сын: Фролов Василий Фролович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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