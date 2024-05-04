Фролов Фрол
Место рожденияд. Грязниково, Костскинский с/с, Вяземский р-н, Смоленская обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Мария
Рождение ребёнка
1905
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова Мария
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно