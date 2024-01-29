Елизавета Дормидонтовна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Дормидонт Тихонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Парасковья Петровна
Отец ребёнка: Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Михаил Петрович
Отец ребёнка: Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Федор Петрович
Отец ребёнка: Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Василий Петрович
Отец ребёнка: Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Алексей Петрович
Отец ребёнка: Петр Никифорович
Рождение ребёнка
28.01.1863
Дочь: Шведова (Гипкина) Мария Петровна
Отец ребёнка: Петр Никифорович
Бортниково, Нерехтский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно