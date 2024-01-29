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Елизавета Дормидонтовна

Место рождения

Грунино, Сорохтская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Дормидонт Тихонович

Мать: не указана

Грунино, Сорохтская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Парасковья Петровна

Отец ребёнка: Петр Никифорович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Михаил Петрович

Отец ребёнка: Петр Никифорович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр Никифорович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Федор Петрович

Отец ребёнка: Петр Никифорович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Василий Петрович

Отец ребёнка: Петр Никифорович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Алексей Петрович

Отец ребёнка: Петр Никифорович

Рождение ребёнка
28.01.1863

Дочь: Шведова (Гипкина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Петр Никифорович

Бортниково, Нерехтский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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