Новикова Софья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Софья Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2020

Пол

Женский

Отец

1999 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2020

Отец: Новиков Максим Игоревич

Мать: Новикова Дарья

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