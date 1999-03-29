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Новикова Софья Максимовна
Новикова Софья Максимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2020
Пол
Женский
Отец
Новиков Максим Игоревич
1999 г.р.
Мать
Новикова Дарья
Дети
Не указаны
Добавил:
ОН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2020
Отец:
Новиков Максим Игоревич
Мать:
Новикова Дарья
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