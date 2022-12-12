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(Исакова) Агафья

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Место рождения

д. Хвощевка Круглыжской волости Вятской губернии

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Исаков Борис

Мать: не указана

д. Хвощевка Круглыжской волости Вятской губернии
Бракосочетание
1831

Муж: Глушков Василий

Рождение ребёнка
1831

Сын: Глушков Макар

Отец ребёнка: Глушков Василий

Гладкораменский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Глушков Никифор

Отец ребёнка: Глушков Василий

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Глушков Василий

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Глушков Василий

Рождение ребёнка
1845

Сын: Глушков Емельян

Отец ребёнка: Глушков Василий

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Глушков Василий

Смерть
Неизвестно
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