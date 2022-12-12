(Исакова) Агафья
Место рожденияд. Хвощевка Круглыжской волости Вятской губернии
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Исаков Борис
Мать: не указана
д. Хвощевка Круглыжской волости Вятской губернии
Бракосочетание
1831
Муж: Глушков Василий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Глушков Макар
Отец ребёнка: Глушков Василий
Гладкораменский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1834
Сын: Глушков Никифор
Отец ребёнка: Глушков Василий
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Глушков Василий
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Глушков Василий
Рождение ребёнка
1845
Сын: Глушков Емельян
Отец ребёнка: Глушков Василий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Глушков Василий
Смерть
Неизвестно