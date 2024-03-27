Мангушев Осман Юсипович
Место рожденияс. Камкино Сергачского р-на Горьковской об
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1954
д.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Военная награда
Неизвестно
Мангушев Усман Мирьякупович Майор медслужбы, __.__.1909Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н. Сводная картотека Перечень наград Медаль «За оборону Советского Заполярья» Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 06.01.1944 Орден Красной Звезды 15.11.1950 Медаль «За боевые заслуги» 05.11.1954 Орден Красной Звезды
Мангушев Усман Мирьякупович (Мирякубович) Учетно-послужная картотека Дата рождения: 15.04.1909 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Камкино Наименование военкомата: Бауманский РВ... Показать все
Смерть
Неизвестно