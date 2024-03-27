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Мангушев Осман Юсипович

Место рождения

с. Камкино Сергачского р-на Горьковской об

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Камкино Сергачского р-на Горьковской об
Рождение ребёнка
01.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

д.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Военная награда
Неизвестно
Мангушев Усман Мирьякупович Майор медслужбы, __.__.1909Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н. Сводная картотека Перечень наград Медаль «За оборону Советского Заполярья» Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 06.01.1944 Орден Красной Звезды 15.11.1950 Медаль «За боевые заслуги» 05.11.1954 Орден Красной Звезды
Мангушев Усман Мирьякупович (Мирякубович) Учетно-послужная картотека Дата рождения: 15.04.1909 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Камкино Наименование военкомата: Бауманский РВ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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