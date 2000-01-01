Парфен (в бегах) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфен (в бегах)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1678 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1735 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Аврам

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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