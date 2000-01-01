Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Парфен (в бегах)
Парфен (в бегах)
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1705
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Федор
1678 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Аврам
1735 г.р.
Добавил:
ЕА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец:
Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын:
Аврам
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия