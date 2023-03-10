Ночевкин Валерий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Ночевкин Анатолий Петрович
Мать: Ночевкина Лидия
Рождение ребёнка
2001
Мать ребёнка: Мать Валерьевич
Рождение ребёнка
2003
Сын: Ночевкин Артем Валерьевич
Мать ребёнка: Мать Валерьевич
Рождение ребёнка
2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мать Валерьевич