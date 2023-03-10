Ночевкин Валерий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНочевкин Валерий Анатольевич

Ночевкин Валерий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Ночевкин Анатолий Петрович

Мать: Ночевкина Лидия

Рождение ребёнка
2001

Сын: Ночевкин Петр Валерьевич

Мать ребёнка: Мать Валерьевич

Рождение ребёнка
2003

Сын: Ночевкин Артем Валерьевич

Мать ребёнка: Мать Валерьевич

Рождение ребёнка
2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мать Валерьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close